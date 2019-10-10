Віце-президент США хоче опублікувати свої стенограми розмов із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс заявив в середу, що він працює з офісом адвоката Білого дому, щоб опублікувати записи своїх розмов з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН з посиланням на AP.
Пенс сказав, що записи двох його телефонних розмов допоможуть виправдати президента Дональда Трампа.
Пенса запитали про те, чи збирається він оприлюднити свої стенограми, на що він сказав журналістам: "Я не заперечую проти цього".
Пенс сказав, що "ніколи не обговорював питання про Байдена" із Зеленським.
Як повідомляв УНН, 25 вересня офіційний медіа-портал Білого дому оприлюднив документ і розшифровку розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.