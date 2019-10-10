Вице-президент США хочет опубликовать свои стенограммы разговоров с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Вице-президент США Майк Пенс заявил в среду, что он работает с офисом адвоката Белого дома, чтобы опубликовать записи своих разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на AP.
Пенс сказал, что записи двух его телефонных разговоров помогут оправдать президента Дональда Трампа.
Пенса спросили о том, собирается ли он обнародовать свои стенограммы, на что он сказал журналистам: "Я не возражаю против этого".
Пенс сказал, что "никогда не обсуждал вопрос о Байдене" с Зеленским.
Как сообщал УНН, 25 сентября официальный медиа-портал Белого дома обнародовал документ и расшифровку разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.