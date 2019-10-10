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Вице-президент США хочет опубликовать свои стенограммы разговоров с Зеленским

Киев • УНН

 • 8229 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Вице-президент США Майк Пенс заявил в среду, что он работает с офисом адвоката Белого дома, чтобы опубликовать записи своих разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на AP.

Вице-президент США хочет опубликовать свои стенограммы разговоров с Зеленским

Пенс сказал, что записи двух его телефонных разговоров помогут оправдать президента Дональда Трампа.

Пенса спросили о том, собирается ли он обнародовать свои стенограммы, на что он сказал журналистам: "Я не возражаю против этого".

Пенс сказал, что "никогда не обсуждал вопрос о Байдене" с Зеленским.

Как сообщал УНН, 25 сентября официальный медиа-портал Белого дома обнародовал документ и расшифровку разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

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