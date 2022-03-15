Віцепрем’єрка Верещук розповіла про плани роботи гуманітарних коридорів на 15 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук поділилася планами роботи гуманітарних коридорів на сьогодні, 15 березня, повідомляє УНН.
Усього, за її словами, погоджено 9 коридорів:
Донецька область:
З міста Бердянськ до міста Маріуполя виїде гуманітарний вантаж з водою, медикаментами та продуктами.
На зворотному шляху (з Маріуполя до Запоріжжя) він має забрати жінок, дітей та цивільних.
Київська область:
З сіл Богданівка та Нова Богданівка в місто Бровари.
З села Бобрик в місто Бровари.
Віцепрем'єр наголосила - має надію, що завтра відкриється гуманітарний коридор з Іванкова.
Сумська область:
Суми-Тростянець-Лебедин-Шостка-Конотоп-Полтава.
Харківська область з села Оскол.