Вице-премьер Верещук рассказала о планах работы гуманитарных коридоров на 15 марта

Всего, по ее словам, согласовано 9 коридоров:

Донецкая область:

Из города Бердянск в город Мариуполь уедет гуманитарный груз с водой, медикаментами и продуктами.

На обратном пути (из Мариуполя в Запорожье) он должен забрать женщин, детей и гражданских.

Киевская область:

из сел Богдановка и новая Богдановка в город Бровары.

Из села Бобрик в город Бровары.

Вице-премьер подчеркнула - надеется, что завтра откроется гуманитарный коридор из Иванкова.

Сумская область:

Сумы-Тростянец-Лебедин-Шостка-Конотоп-Полтава.

Харьковская область из села Оскол.