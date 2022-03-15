Вице-премьер Верещук рассказала о планах работы гуманитарных коридоров на 15 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук поделилась планами работы гуманитарных коридоров на сегодня, 15 марта, сообщает УНН.
Всего, по ее словам, согласовано 9 коридоров:
Донецкая область:
Из города Бердянск в город Мариуполь уедет гуманитарный груз с водой, медикаментами и продуктами.
На обратном пути (из Мариуполя в Запорожье) он должен забрать женщин, детей и гражданских.
Киевская область:
из сел Богдановка и новая Богдановка в город Бровары.
Из села Бобрик в город Бровары.
Вице-премьер подчеркнула - надеется, что завтра откроется гуманитарный коридор из Иванкова.
Сумская область:
Сумы-Тростянец-Лебедин-Шостка-Конотоп-Полтава.
Харьковская область из села Оскол.