Віце-прем'єр: обмеження пересувань є вимушеним заходом для порятунку наших громадян

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повністю розуміє занепокоєння громадських організацій і правозахисників щодо можливих труднощів при тимчасовому обмеженні на пересування через КПВВ мешканцям тимчасово окупованих територій та окремим категоріям громадян, що мають довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Саме тому Міністерство робило і робить усі можливі кроки на випередження для запобігання проблемам під час дії цих вимушених заходів. Про це сказав віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков, передає УНН.

"Щойно почалося обговорення рішень щодо можливого введення обмежень на перетин лінії дотику через КПВВ, Мінреінтеграції одразу вийшло з ініціативою тимчасово зупинити дію вимоги до ВПО підтверджувати фактичне перебування на підконтрольній території протягом 60 днів. Ми розуміємо, що це здебільшого пенсіонери, які є у групі ризику і є найбільш вразливими до коронавірусу. Зараз рішення про скасування цієї вимоги вже прийняте. Людям не треба робити ніяких додаткових дій, пенсії і соціальна допомога будуть нараховуватись автоматично і в повному обсяі, ці кошти можна буде вільно отримати по закінченні карантину, або ж користуватися банківською карткою - безготівковими коштами, банківські карти в жодному разі не блокуватимуться", - підкреслив Резніков.

Він зазначив, що обмеження пересувань – це критично необхідний, вимушений і тимчасовий захід, покликаний стримати поширення епідемії коронавірусу, який є найбільш небезпечним для літніх людей. Без перебільшення йдеться про життя громадян.

"Ми бачимо, що інші країни вводять більш жорсткі обмеження. Але наразі вважаємо за нагально необхідне хоча б обмежити пересування людей країною. Це протипандемічний захід, сьогодні - найбільш ефективний задля зниження та попередження захворюваності. Саме задля реалізації права на життя і зниження ризику його втрати запроваджено тимчасове обмеження пропуску через КПВВ. І чим пізніше ці обмеження вводяться, тим вони жорсткіше, оскільки може бути більше жертв і більше зусиль буде потрібно, щоб втримати ситуацію. Зокрема, президент Франції, де вже загинули десятки людей, порівнює нинішню епідемію з війною, введена фактична заборона залишати будинки. В Італії, Іспанії, Австрії, інших країнах все робиться для того, щоб обмежити пересування. Європа практично самоізолюється. Досвід Китаю свідчить, що здолати епідемію вдалося тільки завдяки жорстким обмеженням на пересування і прямі контакти", - сказав віце-прем‘єр.

Обмеження стосуються не тільки КПВВ, не тільки окупованих територій і не тільки ВПО. На місцях вводяться такі обмежувальні заходи, як робота громадського транспорту, громадські заклади харчування, ТРЦ, тощо. Скасовуються пасажирські перевезення всередині України. Це торкнеться десятків мільйонів людей.

Резніков зазначив, що для оперативної реакції на складні випадки, які зараз виникають, Мінреінтеграції перебуває у безперервному контакті з органами влади на місцях, поліцією, прикордонниками і нашими військовими; опрацьовує алгоритми спільних дій і саме тому, звертається до усіх поставитись до ситуації з розумінням.

"Хочу окремо подякувати усім громадським і правозахисним організаціям, окремим активістам, які зараз надають практичну допомогу і владі, і людям. Об’єднання зусиль допоможе більш ефективно пройти через ці випробування. Тож, єднаймося на відстані - рятуймо світ!", - резюмував віце-прем’єр.

Нагадаємо, співробітники Національної поліції України посилять превентивну роботу, контроль за дотриманням вимог чинного законодавства та попередження можливих спалахів інфекційного захворювання.

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