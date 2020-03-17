Вице-премьер: ограничение передвижений является вынужденной мерой для спасения наших граждан

"Только началось обсуждение решений относительно возможного введения ограничений на пересечение линии соприкосновения через КПВВ, Минреинтеграции сразу вышло с инициативой временно приостановить действие требования к ВПЛ подтверждать фактическое нахождение на подконтрольной территории в течение 60 дней. Мы понимаем, что это в основном пенсионеры, которые есть в группе риска и являются наиболее уязвимыми к коронавирусу. Сейчас решение об отмене этого требования уже принято. Людям не надо делать никаких дополнительных действий, пенсии и социальная помощь будут начисляться автоматически и в полном объёме, эти средства можно будет свободно получить по окончании карантина, или же пользоваться банковской картой - безналичными средствами, банковские карты ни в коем случае не будут блокироваться", - подчеркнул Резников.

Он отметил, что ограничения передвижений - это критически необходимо, вынужденная и временная мера, призванная сдержать распространение эпидемии коронавируса, который является наиболее опасным для пожилых людей. Без преувеличения речь идет о жизни граждан.

"Мы видим, что другие страны вводят более жесткие ограничения. Но пока считаем настоятельно необходимым хотя бы ограничить передвижение людей по стране. Это противопандемическое мероприятие, сегодня - наиболее эффективное для снижения и предупреждения заболеваемости. Именно для реализации права на жизнь и снижение риска его потери введено временное ограничение пропуска через КПВВ. И чем позже эти ограничения вводятся, тем они жестче, поскольку может быть больше жертв и больше усилий потребуется, чтобы удержать ситуацию. В частности, президент Франции, где уже погибли десятки людей, сравнивает нынешнюю эпидемию с войной, введен фактический запрет покидать дома. В Италии, Испании, Австрии и других странах все делается для того, чтобы ограничить передвижения. Европа практически самоизолируется. Опыт Китая показывает, что преодолеть эпидемию удалось только благодаря жестким ограничением на передвижение и прямым контактам", - сказал вице-премьер.

Ограничения касаются не только КПВВ, не только оккупированных территорий и не только ВПЛ. На местах вводятся такие ограничительные меры, как работа общественного транспорта, общественные питания, ТРЦ, и тому подобное. Отменяются пассажирские перевозки внутри Украины. Это коснется десятков миллионов людей.

Резников отметил, что для оперативной реакции на сложные случаи, которые сейчас возникают, Минреинтеграции находится в непрерывном контакте с органами власти на местах, полицией, пограничниками и нашими военными; разрабатывает алгоритмы совместных действий и именно поэтому, обращается ко всем отнестись к ситуации с пониманием.

"Хочу отдельно поблагодарить всех общественные и правозащитные организации, отдельных активистов, которые сейчас оказывают практическую помощь и власти, и людям. Объединение усилий поможет более эффективно пройти через эти испытания. Поэтому, объединяйтесь на расстоянии - спасаем мир!", - резюмировал вице -премьер.

Напомним, сотрудники Национальной полиции Украины усилят превентивную работу, контроль за соблюдением требований действующего законодательства и предупреждения возможных вспышек инфекционного заболевания.