Віце-прем’єр-міністр Верещук: Україна робить усе, аби повернути цивільних полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук розповіла про наміри України повернути цивільних полонених, передає УНН.
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Україна має можливість обмінювати військових полонених, уточнила міністр.
"Однак, не вирішене питання, що робити із нашими міськими головами. З журналістами, активістами, цивільними, які фактично у заручниках. Міжнародний Червоний хрест їх називає інтерновані. Добре, а як тепер бути з ними? Як міжнародне гуманітарне право має їх захистити, якщо у нас немає цивільних заручників? Ми ж не терористи", - сказала вона в ефірі одного з телеканалів.
Верещук нагадала, що вчора, 24 березня, Україна провела обмін військовополоненими.
"10 на 10 військовослужбовців і 11 на 19. 11 моряків ми віддали Росії, а 19 натомість повернули українських", - додала вона.