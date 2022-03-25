Вице-премьер-министр Верещук: Украина делает все, чтобы вернуть гражданских пленных

Детали

Украина имеет возможность обменивать военных пленных, уточнила министр.

"Однако, не решен вопрос, что делать с нашими городскими головами. С журналистами, активистами, гражданскими, которые фактически в заложниках. Международный Красный крест их называет интернированные. Хорошо, а как теперь быть с ними? Как международное гуманитарное право должно их защитить, если у нас нет гражданских заложников? Мы же не террористы", - сказала она в эфире одного из телеканалов.

Верещук напомнила, что вчера, 24 марта, Украина провела обмен военнопленными.

"10 на 10 военнослужащих и 11 на 19. 11 моряков мы отдали России, а 19 взамен вернули украинских", - добавила она.