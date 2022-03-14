Віце-прем’єр міністр Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 14 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу відзвітувала про результати роботи сьогоднішніх гуманітарних коридорів, повідомляє УНН.
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За її словами, з 10 коридорів спрацювало лише 7. Київська область – врятовано 2028 людей, з міста Гостомель – 400 людей, з селища Немішаєве та Ворзель – 620, з селища Дмитрівка – 100, з села Перемога – 700 людей.
Луганська область – врятовано 1780 людей, з міста Сєвєродонецьк – 600, з міста Попасна – 210, з селища Гірське – 76, з міста Рубіжне – 480, Кремінна - 82, Лисичанськ – 340.
"Всього за допомогою гуманітарних коридорів нам вдалося сьогодні врятувати близько 4 тис. громадян", - заявила Верещук.