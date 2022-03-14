Вице-премьер министр Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 14 марта

Детали

По ее словам, с 10 коридоров сработало лишь 7. Киевская область - спасены 2028 человек, из города Гостомель - 400 человек, из поселка Немешаево и Ворзель - 620, из поселка Дмитровка - 100, из села Победа - 700 человек.

Луганская область - спасены 1780 человек, из города Северодонецк - 600, из города Попасная - 210, из поселка Горный - 76, из города Рубежное - 480, Кременная - 82, Лисичанск - 340.

"Всего с помощью гуманитарных коридоров нам удалось сегодня спасти около 4 тыс. граждан", - заявила Верещук.