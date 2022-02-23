Віце-канцлер ФРН Габек: розумніше було б взагалі не будувати "Північний потік-2"

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В інтерв'ю телеканалу ARD Габек заявив, що розумніше було б взагалі не будувати "Північний потік-2". Європа потребує різноманітного енергетичного ландшафту, а не "скупчення ризиків у Балтійському морі", підкреслив один із лідерів німецьких "зелених". За словами міністра, надто довго існували ілюзії, що "трубопровід можна розглядати лише з погляду економічної політики". Енергетична політика, однак, завжди "також є і політикою безпеки і має оцінюватись з геополітичної точки зору".

Навіть якщо процедуру сертифікації "Північного потоку-2" поки що призупинено, введення в дію все одно може статися, сказав міністр економіки. Наразі "вкрай важливо, щоб Європа та США діяли в унісон" і "не вступали в гонку" у питанні санкцій щодо РФ, упевнений він.

"У нас є достатньо газу, ми про це подбали. Ми провели велику кількість підготовчих заходів, зробили закупівлі та попросили про це компанії, щоб не виникла ця кризова ситуація", - повідомив при цьому віце-канцлер Німеччини в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk у середу, 23 лютого.

Якщо ціни на газ у зв'язку зі скороченням поставок і спекуляцій різко зростатимуть, уряд Німеччини вживатиме необхідних заходів, зокрема подбає про наповнення сховищ, а в середньостроковій перспективі може бути форсований перехід на "зелений" водень та збільшено закупівлі зрідженого природного газу, зазначив Габек. Крім того, він зазначив плани скасувати систему субсидування споживачами відновлюваних джерел енергії (EEG-Umlage), що знизить для них ціни на енергоносії.

Він також зазначив, що уряд ФРН протягом декількох місяців представить Федеральному агентству з мереж, яке займалося сертифікацією "Північного потоку-2", нову доповідь, у якій висловить політичну оцінку того, чи загрожує газопровід безпеці енергопостачання Німеччини. Нова доповідь потрібна, оскільки змінилася ситуація з безпекою в Європі, повідомив він.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яку цитує журналіст Politico Europe, про зупинку "Північного потоку – 22 при цьому сказала таке: "Для нас як уряду Німеччини було важливо показати, що для вільної та демократичної України ми також готові прийняти наслідки для нашої національної економіки. Мир та свобода в Європі не мають ціни".

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого країни Заходу почали вводити додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Канцлер ФРН Олаф Шольц 22 лютого заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу “Північний потік-2” для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією “незалежними” так званих “Л/ДНР”.