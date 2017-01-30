Віце-чемпіон Європи Д.Пайє став гравцем ФК “Марсель”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Французький “Марсель” і англійський “Вест Хем” домовилися про трансфер півзахисника збірної Франції Дімітрі Пайє, передає УНН з посиланням на сайт французького клубу.
Угода француза та “Марселя” розрахована на 4,5 року. За даними ресурсу transfermarkt, за перехід “Марсель” заплатив “Вест Хему” 29 млн євро.
Відзначимо, що у нинішньому сезоні Д.Пайє зіграв за “Вест Хем” 18 матчів в АПЛ, в яких забив 2 голи і оформив 7 передач. Окрім того, у складі збірної Франції він ставав срібним призером чемпіонату Європи-2016.
Нагадаємо, що француз неодноразово заявляв про своє бажання покинути стан англійського клубу та погрожував нанесенням собі навмисної травми коліна у разі відмови “Вест Хема” у продажі до стану “Марселя”.