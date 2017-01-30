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Вице-чемпион Европы Д.Пайе стал игроком ФК "Марсель"

Вице-чемпион Европы Д.Пайе стал игроком ФК "Марсель"

Киев • УНН

 • 14772 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Французский "Марсель" и английский "Вест Хэм" договорились о трансфере полузащитника сборной Франции Димитри Пайе, передает УНН со ссылкой на сайт французского клуба.

Соглашение француза и "Марселя" рассчитано на 4,5 года. По данным ресурса transfermarkt, за переход "Марсель" заплатил "Вест Хэму" 29 млн евро.

Отметим, что в нынешнем сезоне Д.Пайе сыграл за "Вест Хэм" 18 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола и оформил 7 передач. Кроме того, в составе сборной Франции он становился серебряным призером чемпионата Европы-2016.

Напомним, что француз неоднократно заявлял о своем желании покинуть стан английского клуба и угрожал нанесением себе преднамеренной травмы колена в случае отказа "Вест Хэма" в продаже в стан "Марселя".

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