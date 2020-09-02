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Віце-чемпіон світу Ракітіч змінив "Барселону" на інший іспанський клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. "Барселона" та "Севілья" домовилась про трансфер віце-чемпіона світу хорвата Івана Ракітіча, передає УНН з посиланням на сайти клубів.

Віце-чемпіон світу Ракітіч змінив "Барселону" на інший іспанський клуб

Андалузці заплатять за 32-річного хорвата 1,5 млн. євро. Ще дев’ять млн. євро “блаугранос” можуть отримати у вигляді бонусів.

Ракітіч вже мав досвід виступів за “Севілью” в період з 2011 по 2014 роки, поки не перебрався на “Камп Ноу”. Новий клуб Ракітіча минулої кампанії виграв розіграш Ліги Європи, перемігши у фіналі італійський “Інтер”.

Зауважимо, що у сезоні-2019/20 на його рахунку 42 матчі у всіх турнірах, один гол і п’ять результативних пасів. У складі “Барселони” 32-річний хорват став чотириразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази завойовував Кубок країни, двічі перемагав у Суперкубку Іспанії, а також виграв Лігу чемпіонів. У формі збірної Хорватії півзахисник виборов звання віце-чемпіона світу у 2018 році.

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