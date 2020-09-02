Вице-чемпион мира Ракитич сменил "Барселону" на другой испанский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. "Барселона" и "Севилья" договорилась о трансфере вице-чемпиона мира хорвата Ивана Ракитича, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Андалузцы заплатят за 32-летнего хорвата 1,5 млн. евро. Еще девять млн. евро “блаугранос” может получить в виде бонусов.
Ракитич уже имел опыт выступлений за “Севилью” в период с 2011 по 2014 годы, пока не перебрался на “Камп Ноу”. Новый клуб Ракитича прошлой кампании выиграл розыгрыш Лиги Европы, победив в финале итальянский “Интер”.
Заметим, что в сезоне-2019/20 на его счету 42 матча во всех турнирах, один гол и пять результативных пасов. В составе “Барселоны” 32-летний хорват стал четырехкратным чемпионом Испании, четырежды завоевывал Кубок страны, дважды побеждал в Суперкубке Испании, а также выиграл Лигу чемпионов. В форме сборной Хорватии полузащитник завоевал звание вице-чемпиона мира в 2018 году.