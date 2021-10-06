Вітряно та до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В Україні сьогодні очікується суха і вітряна погода. Уночі, як і раніше, - заморозки, температура вдень сягатиме максимально 18 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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Як вказують в Укргідрометцентрі, сьогодні територія України продовжуватиме перебувати в полі дії антициклону, а це означає, що "прекрасна погода та сонячні промінчики нам забезпечені".
За прогнозом синоптиків, 6 жовтня без опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, на заході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура на Закарпатті та у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°; на решті території вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 12-15° тепла.
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Сьогодні, 6 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день охорони місць проживання, а віряни вшановують пам'ять святої мучениці Іраїди.