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6 жовтня відзначають Всесвітній день охорони місць проживання

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Сьогодні, 6 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день охорони місць проживання, а віряни вшановують пам'ять святої мучениці Іраїди, пише УНН.

Всесвітній день охорони місць проживання

Сьогодні, 6 жовтня, відзначається Всесвітній день охорони місць проживання (Всесвітній день середовища проживання). Цей день був встановлений захисниками навколишнього середовища в 1979 році. Як базовий документ була використана “Бернська конвенція про охорону дикої фауни і флори та природних середовищ існування”, яка була прийнята Радою Європи. Зараз конвенція підписана 39 державами, які входять до Ради Європи, а також Європейським союзом. Людина своєю діяльністю вже давно впливає на природу, змінюючи її. І статистика цього впливу досить сумна. Щогодини з лиця Землі зникають безповоротно 3 види тварин. Щодня з лиця Землі зникають безповоротно понад 70 видів фауни і флори. За 25 останніх років біологічне різноманіття Землі скоротилося більш ніж на третину. Людина навчилася дуже багато чому: вирвалася в космос, долетіла до Місяця, але вона не зможе знову створити тура або стеллерову корову. Все, що зникає в тваринному світі, — зникає назавжди. Якщо тенденції не зміняться, то через кілька поколінь “всесвітній день охорони місць проживання” може стати “днем поминання місць проживання”. Щоб зупинити зникнення біологічних видів тварин, а також рослин з лиця Землі, необхідно постійно нагадувати людству про важливість збереження природного середовища існування фауни і флори — саме цій меті і служить Всесвітній день охорони місць проживання.

Релігійні свята

6 жовтня православна церква вшановує пам’ять діви Раїси (Іраїди) Олександрійської. Святу мученицю стратили за імператора Максиміліані на початку 4 століття.

Свята мучениця Іраїда жила в Олександрії. Одного разу, підійшовши до джерела, щоб набрати води, вона побачила корабель біля берега, на якому перебували безліч чоловіків, жінок, священнослужителів і ченців, укладених в кайдани за сповідання Христової віри. Відкинувши водоніс, свята добровільно приєдналася до в’язнів Христових, і на неї наклали кайдани. Коли корабель прибув до єгипетського міста Антиполь, свята Іраїда перша зазнала жорстокі катування і була усічена мечем.

У середу, 6 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Артур, Йосип, Роксолана, Антон, Зіта та Іраїда.​

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