6 октября отмечают Всемирный день охраны мест обитания

Всемирный день охраны мест обитания

Сегодня, 6 октября, отмечается Всемирный день охраны мест обитания (Всемирный день среды). Этот день был установлен защитниками окружающей среды в 1979 году. Как базовый документ была использована “Бернская конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания”, которая была принята Советом Европы. Сейчас конвенция подписана 39 государствами, входящими в Совет Европы, а также Европейским союзом. Человек своей деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя ее. И статистика этого влияния достаточно печальная. Каждый час с лица Земли исчезают безвозвратно 3 вида животных. Ежедневно с лица Земли исчезают безвозвратно более 70 видов фауны и флоры. За 25 последних лет биологическое разнообразие Земли сократилось более чем на треть. Человек научился очень многому: вырвался в космос, долетел до Луны, но он не сможет вновь создать тура или стеллерову корову. Все, что исчезает в животном мире, — исчезает навсегда. Если тенденции не изменятся, то через несколько поколений “Всемирный день охраны мест обитания” может стать “днем поминовения мест проживания”. Чтобы остановить исчезновение биологических видов, а также растений с лица Земли, необходимо постоянно напоминать человечеству о важности сохранения естественной среды обитания фауны и флоры — именно этой цели и служит Всемирный день охраны мест обитания.

Религиозные праздники

6 октября православная церковь чтит память девы Раисы (Ираиды) Александрийской. Святую мученицу казнили за императора Максимилиана в начале 4 века.

Святая мученица Ираида жила в Александрии. Однажды, подойдя к источнику, чтобы набрать воды, она увидела корабль у берега, на котором находились множество мужчин, женщин, священнослужителей и монахов, заключенных в оковы за исповедание Христовой веры. Отбросив водонос, праздники добровольно присоединилась к узникам Христовым, и на нее наложили оковы. Когда корабль прибыл в египетский город антиполе, праздники Ираида первая претерпела жестокие пытки и была усечена мечом.

В среду, 6 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Иван, Артур, Иосиф, Роксолана, Антон, Зита и Ираида.