Ветрено и до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Украине сегодня ожидается сухая и ветреная погода. Ночью, как и раньше, - заморозки, температура днем будет достигать максимально 18 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
Как указывают в Укргидрометцентре, сегодня территория Украины будет продолжать находиться в поле действия антициклона, а это означает, что "прекрасная погода и солнечные лучики нам обеспечены".
По прогнозу синоптиков, 6 октября без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура на Закарпатье и в южной части ночью 3-8° тепла, днем 13-18°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла.
Погода в столичном регионе
На Киевщине сегодня без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, по области на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-15° тепла.
Добавим
Сегодня, 6 октября, в мире отмечают Всемирный день охраны мест обитания, а верующие чтят память святой мученицы Ираиды.