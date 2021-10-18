Вітренко повідомив, коли очікується рішення регулятора щодо “Північного потоку - 2”

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Німецький регулятор до 8 січня 2022 року має прийняти рішення щодо сертифікації оператора “Північного потоку - 2”. Про це сказав на брифінгу очільник НАК Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Відповідно до законодавства, німецький регулятор має 4 місяці, до 8 січня 2022 року, на прийняття рішення щодо сертифікації оператора „Північного потоку — 2“. Далі, відповідно до директиви Європейського Союзу про газ, Європейська комісія має оцінити це рішення впродовж двох місяців, або 4 місяців, якщо буде залучати зацікавлені сторони. Німецький регулятор має максимально враховувати думку Єврокомісії відповідно до цієї газової директиви”, — сказав Вітренко.

Деталі

Очільник НАК повідомив також, що під час саміту Україна-ЄС українська сторона передала ЄС позиційний документ, в якому було зазначено необхідність долучити Україну як зацікавлену сторону до оцінки Єврокомісією процесу сертифікації “Північного потоку — 2”.

На питання про те, чи може німецький регулятор відмовити Україні в долученні її до процесу сертифікації Вітренко зазначив, що той має таке формальне право.

“Але ми очікуємо і розраховуємо, що нашу заявку не буде відхилено”, — додав він.

Контекст

Раніше сьогодні стало відомо, що Нафтогаз подав заявку на участь у процесі сертифікації оператора “Північного потоку — 2” перед німецьким регулятором.

Компанії-оператору для запуску необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

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