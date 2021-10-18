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Витренко сообщил, когда ожидается решение регулятора по "Северному потоку - 2"

Витренко сообщил, когда ожидается решение регулятора по "Северному потоку - 2"

Киев  •  УНН

 • 14389 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Немецкий регулятор к 8 января 2022 года должен принять решение о сертификации оператора "Северного потока - 2". Об этом сказал на брифинге глава НАК Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Согласно законодательству, немецкий регулятор имеет 4 месяца, до 8 января 2022 года, на принятие решения по сертификации оператора "Северного потока - 2". Далее, в соответствии с директивой Европейского Союза о газе, Европейская комиссия должна оценить это решение в течение двух месяцев или 4 месяцев, если будет привлекать заинтересованные стороны. Немецкий регулятор максимально будет учитывать мнение Еврокомиссии в соответствии с этой газовой директивой", - сказал Витренко.

Детали

Глава НАК сообщил также, что во время саммита Украина-ЕС украинская сторона передала ЕС позиционный документ, в котором было указано необходимость привлечь Украину как заинтересованную сторону к оценке Еврокомиссией процесса сертификации "Северного потока - 2".

На вопрос о том, может ли немецкий регулятор отказать Украине в присоединении ее к процессу сертификации Витренко отметил, что он имеет такое формальное право.

"Но мы ожидаем и рассчитываем, что нашу заявку не будет отклонено", - добавил он.

Контекст

Ранее сегодня стало известно, что Нафтогаз подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока - 2" перед немецким регулятором.

Компании-оператору для запуска требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

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