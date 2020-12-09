Вітренко переклав провину за збитки "Нафтогазу" на інших "нечесних" менеджерів

Зазначимо, що за 9 місяців цього року збиток "Нафтогаз України" склав 17 млрд грн.

"Найголовніша причина – це некомпетентність і нечесність менеджменту", - стверджує Вітренко.

Водночас себе до переліку таких менеджерів він не відносить.

В самому "Нафтогазі" кажуть, що збитки компанії є наслідком зниження ціни на газ. Однак Вітренко цей тезис категорично відкидає. За його словами, провина за збитки "Нафтогазу" лежить виключно на менеджерах компанії.

"На жаль, варіантів таких, щоб за некомпетентного і нечесного менеджменту “Нафтогаз” був прибутковим, немає, тому що все ж таки це складна компанія, складні процеси. І якщо менеджмент некомпетентний, нечесний, що б ви не робили, завжди знайдеться можливість втратити гроші, вкрасти гроші, віддати комусь іншому заробити, і так далі. Тому насамперед потрібно вирішувати цю ключову проблему", - заявляє він.

Поряд з цим, аудитори, перевіряючи діяльність "Нафтогазу" за часів роботи Вітренка виявили низку порушень, які призвели до 175 млрд грн бюджетних втрат. Однак, Вітренко запевняє, що й ці втрати пов’язані із недолугою діяльністю інших менеджерів компанії. А він, мовляв, не має до цього ніякого відношення.

"Претензія до інших напрямів, за які я не відповідав. І я якраз критикував. Мене тому й звільнили з "Нафтогазу", що я доносив цю неприємну правду про те, що решта "Нафтогазу" є неефективною, що там є втрати, збитки, потрібно все це змінювати", - переконує він.

Нагадаємо, Юрій Вітренко вимагає від Нафтогазу 4 млн доларів премій за "досягнення вагомих цілей" і посаду міністра енергетики.

Водночас його мати - лідер Прогресивної Соціалістичної партії України Наталія Вітренко називає Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля "нацистом" і переконує, що її син не збирався працювати в уряді.