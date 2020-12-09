Вітренко переклав провину за збитки "Нафтогазу" на інших "нечесних" менеджерів

ukru
03:38 • 47813 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 84639 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 105701 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 84817 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 107300 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 82057 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101072 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117774 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145213 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184565 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 38002 перегляди
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 25838 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 18074 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 47064 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 45772 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 77251 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 317068 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 250508 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 344072 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 337350 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 71245 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 111828 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 112434 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 109304 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 122729 перегляди
Актуальне
Вітренко переклав провину за збитки "Нафтогазу" на інших "нечесних" менеджерів

Вітренко переклав провину за збитки "Нафтогазу" на інших "нечесних" менеджерів

Київ • УНН

 • 12930 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Компанія "Нафтогаз України" зазнала мільярдних збитків через діяльність нечесного і некомпетентного менеджменту. Про це у інтерв’ю виданню "Еспресо" заявив колишній виконавчий директор національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", генеральний директор інвесткомпанії AYA Capital Юрій Вітренко, передає УНН.

Зазначимо, що за 9 місяців цього року збиток "Нафтогаз України" склав 17 млрд грн.

"Найголовніша причина – це некомпетентність і нечесність менеджменту", - стверджує Вітренко.

Водночас себе до переліку таких менеджерів він не відносить.

В самому "Нафтогазі" кажуть, що збитки компанії є наслідком зниження ціни на газ. Однак Вітренко цей тезис категорично відкидає. За його словами, провина за збитки "Нафтогазу" лежить виключно на менеджерах компанії.

"На жаль, варіантів таких, щоб за некомпетентного і нечесного менеджменту “Нафтогаз” був прибутковим, немає, тому що все ж таки це складна компанія, складні процеси. І якщо менеджмент некомпетентний, нечесний, що б ви не робили, завжди знайдеться можливість втратити гроші, вкрасти гроші, віддати комусь іншому заробити, і так далі. Тому насамперед потрібно вирішувати цю ключову проблему", - заявляє він.

Поряд з цим, аудитори, перевіряючи діяльність "Нафтогазу" за часів роботи Вітренка виявили низку порушень, які призвели до 175 млрд грн бюджетних втрат. Однак, Вітренко запевняє, що й ці втрати пов’язані із недолугою діяльністю інших менеджерів компанії. А він, мовляв, не має до цього ніякого відношення.

"Претензія до інших напрямів, за які я не відповідав. І я якраз критикував. Мене тому й звільнили з "Нафтогазу", що я доносив цю неприємну правду про те, що решта "Нафтогазу" є неефективною, що там є втрати, збитки, потрібно все це змінювати", - переконує він.

Нагадаємо, Юрій Вітренко вимагає від Нафтогазу 4 млн доларів премій за "досягнення вагомих цілей" і посаду міністра енергетики.

Водночас його мати - лідер Прогресивної Соціалістичної партії України Наталія Вітренко називає Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля "нацистом" і переконує, що її син не збирався працювати в уряді.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79