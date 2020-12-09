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Витренко переложил вину за убытки "Нафтогаза" на других "нечестных" менеджеров

Витренко переложил вину за убытки "Нафтогаза" на других "нечестных" менеджеров

Киев  •  УНН

 • 12924 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Компания "Нафтогаз Украины" понесла миллиардные убытки из-за деятельности нечестного и некомпетентного менеджмента. Об этом в интервью изданию "Эспрессо" заявил бывший исполнительный директор национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", генеральный директор инвесткомпании AYA Capital Юрий Витренко, передает УНН.

Отметим, что за 9 месяцев этого года убыток "Нафтогаз Украины" составил 17 млрд грн.

"Самая главная причина - это некомпетентность и нечестность менеджмента", - утверждает Витренко.

В то же время себя в перечень таких менеджеров он не относит.

В самом "Нафтогазе" говорят, что убытки компании являются следствием снижения цены на газ. Однако Витренко этот тезис категорически отвергает. По его словам, вина за убытки "Нафтогаза" лежит исключительно на менеджерах компании.

"К сожалению, вариантов таких, чтобы из-за некомпетентного и недобросовестного менеджмента "Нафтогаз" был прибыльным, нет, потому что все же это сложная компания, сложные процессы. И если менеджмент некомпетентен, нечестный, что бы вы ни делали, всегда найдется возможность потерять деньги, украсть деньги, отдать кому-то другому заработать, и так далее. Поэтому прежде всего нужно решать эту ключевую проблему", - заявляет он.

Наряду с этим, аудиторы, проверяя деятельность "Нафтогаза" во времена работы Витренко выявили ряд нарушений, которые привели к 175 млрд грн бюджетных потерь. Однако, Витренко уверяет, что и эти потери связаны с неуклюжей деятельностью других менеджеров компании. А он, мол, не имеет к этому никакого отношения.

"Претензия к другим направлениям, за которые я не отвечал. И я как раз критиковал. Меня потому и уволили из "Нафтогаза", что я доносил эту неприятную правду о том, что остальная часть "Нафтогаза" является неэффективной, что там есть потери, убытки, нужно все это менять", - убеждает он.

Напомним, Юрий Витренко требует от Нафтогаза 4 млн долларов премий за "достижения весомых целей" и должность министра энергетики.

В то же время его мать - лидер Прогрессивной Социалистической партии Украины Наталия Витренко называет Премьер-министра Дениса Шмыгаля "нацистом" и утверждает, что ее сын не собирался работать в правительстве.

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