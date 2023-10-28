Вітер пошкодив дах Дубенського замка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Рівненщині внаслідок негоди частково пошкоджений дах Дубенського замка, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Сьогодні дубенські рятувальники за допомогою спеціального обладнання зняли аварійні елементи даху Дубенського замку на площі 200 кв. м (Державного історико-культурного заповідника), що були пошкоджені внаслідок сильного вітру.
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Нагадаємо
Через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці вже двоє загиблих - чоловіки віком 65 і 35 років. Ще сім людей отримали поранення.