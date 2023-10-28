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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Вітер пошкодив дах Дубенського замка

Київ • УНН

 • 90847 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Рівненщині внаслідок негоди частково пошкоджений дах Дубенського замка, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Вітер пошкодив дах Дубенського замка

Деталі

Сьогодні дубенські рятувальники за допомогою спеціального обладнання зняли аварійні елементи даху Дубенського замку на площі 200 кв. м (Державного історико-культурного заповідника), що були пошкоджені внаслідок сильного вітру.

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Нагадаємо

Через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці вже двоє загиблих - чоловіки віком 65 і 35 років. Ще сім людей отримали поранення.

Українські Національні Новини

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