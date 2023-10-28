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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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10:26 • 51586 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ветер повредил крышу Дубенского замка

Киев • УНН

 • 90847 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. На Ровенщине в результате непогоды частично повреждена крыша Дубенского замка, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Ветер повредил крышу Дубенского замка

Детали

Сегодня дубенские спасатели с помощью специального оборудования сняли аварийные элементы крыши Дубенского замка на площади 200 кв. м (Государственного историко-культурного заповедника), которые были повреждены в результате сильного ветра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине из-за непогоды есть ряд существенных задержек поездов. В Киеве ветер повредил накрытие пригородного вокзала

Напомним

Из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице уже двое погибших - мужчины в возрасте 65 и 35 лет. Еще семь человек получили ранения.

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