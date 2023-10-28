Ветер повредил крышу Дубенского замка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На Ровенщине в результате непогоды частично повреждена крыша Дубенского замка, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сегодня дубенские спасатели с помощью специального оборудования сняли аварийные элементы крыши Дубенского замка на площади 200 кв. м (Государственного историко-культурного заповедника), которые были повреждены в результате сильного ветра.
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Напомним
Из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице уже двое погибших - мужчины в возрасте 65 и 35 лет. Еще семь человек получили ранения.