Ветер повредил крышу Дубенского замка

Детали

Сегодня дубенские спасатели с помощью специального оборудования сняли аварийные элементы крыши Дубенского замка на площади 200 кв. м (Государственного историко-культурного заповедника), которые были повреждены в результате сильного ветра.

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Напомним

Из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице уже двое погибших - мужчины в возрасте 65 и 35 лет. Еще семь человек получили ранения.