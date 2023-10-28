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В Україні через негоду є низка суттєвих затримок поїздів. У Києві вітер пошкодив накриття приміського вокзалу

Київ • УНН

 • 115791 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через негоду в Україні є низка суттєвих затримок поїздів. Крім того, у Києві попри шквальний вітер, що примудрився пошкодити накриття приміського вокзалу, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.

В Україні через негоду є низка суттєвих затримок поїздів. У Києві вітер пошкодив накриття приміського вокзалу

Цитата

"Попри стихію на більшості території країни, поїзди продовжують рух. Залізничники на місцях з ночі оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування поїздів: так, у деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею.

Відповідно маємо низку суттєвих затримок, за якими можна в онлайн-режимі слідкувати на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform", - йдеться у повідомленні.

Додамо

В УЗ закликали пасажирів "інформувати наших провідників та стюардів щодо необхідних пересадок: диспетчери централізовано координуватимуть рух і тривалість зупинок, щоб негода якомога менше вплинула на ваші плани".

Крім того, дізнатися час та колію прибуття або відправки можна безпосередньо у застосунку та чат-ботах у розділі "онлайн-табло".

"У Києві попри шквальний вітер, що примудрився пошкодити накриття приміського вокзалу, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом", - додали в УЗ.

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