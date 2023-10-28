В Украине из-за непогоды есть ряд существенных задержек поездов. В Киеве ветер повредил накрытие пригородного вокзала
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за непогоды в Украине есть ряд существенных задержек поездов. Кроме того, в Киеве несмотря на шквальный ветер, умудрился повредить накрытие пригородного вокзала, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
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"Несмотря на стихию на большинстве территории страны, поезда продолжают движение. Железнодорожники на местах с ночи оперативно ликвидируют последствия и делают возможным курсирование поездов: так, в некоторых регионах ветер вызвал падение деревьев на пути, проблемы с сигнальной системой и электросетью.
Соответственно имеем ряд существенных задержек, за которыми можно в онлайн-режиме следить на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform", - говорится в сообщении.
Добавим
В УЗ призвали пассажиров "информировать наших проводников и стюардов о необходимых пересадках: диспетчеры централизованно будут координировать движение и продолжительность остановок, чтобы непогода как можно меньше повлияла на ваши планы".
Кроме того, узнать время и колею прибытия или отправки можно непосредственно в приложении и чат-ботах в разделе "онлайн-табло".
"В Киеве несмотря на шквальный ветер, который умудрился повредить накрытие пригородного вокзала, все пригородные поезда и Kyiv City Express следуют четко по расписанию", - добавили в УЗ.
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