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В Украине из-за непогоды есть ряд существенных задержек поездов. В Киеве ветер повредил накрытие пригородного вокзала

Киев • УНН

 • 115791 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за непогоды в Украине есть ряд существенных задержек поездов. Кроме того, в Киеве несмотря на шквальный ветер, умудрился повредить накрытие пригородного вокзала, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

В Украине из-за непогоды есть ряд существенных задержек поездов. В Киеве ветер повредил накрытие пригородного вокзала

Цитата

"Несмотря на стихию на большинстве территории страны, поезда продолжают движение. Железнодорожники на местах с ночи оперативно ликвидируют последствия и делают возможным курсирование поездов: так, в некоторых регионах ветер вызвал падение деревьев на пути, проблемы с сигнальной системой и электросетью.

Соответственно имеем ряд существенных задержек, за которыми можно в онлайн-режиме следить на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform", - говорится в сообщении.

Добавим

В УЗ призвали пассажиров "информировать наших проводников и стюардов о необходимых пересадках: диспетчеры централизованно будут координировать движение и продолжительность остановок, чтобы непогода как можно меньше повлияла на ваши планы".

Кроме того, узнать время и колею прибытия или отправки можно непосредственно в приложении и чат-ботах в разделе "онлайн-табло".

"В Киеве несмотря на шквальный ветер, который умудрился повредить накрытие пригородного вокзала, все пригородные поезда и Kyiv City Express следуют четко по расписанию", - добавили в УЗ.

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