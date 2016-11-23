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Вітчизняний ринок фармацевтично-логістичних послуг наразі не потребує додаткового законодавчого врегулювання - експерт

Київ • УНН

 • 7053 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. На сьогодні ринок фармацевтично-логістичних послух в Україні досить чітко регламентований, зокрема, наявними ліцензійними вимогами. Головне, щоб всі гравці їх дотримувалися. Про це УНН повідомив експерт, член Ради директорів спілки українських підприємців Валерій Кондрук.

Вітчизняний ринок фармацевтично-логістичних послуг наразі не потребує додаткового законодавчого врегулювання - експерт

“На сьогоднішній день є ліцензійні умови, і ті компанії, які працюють — вони повинні дотримуватися цих ліцензійних умов. Інше питання чи всі дотримуються цих ліцензійних умов. Всі компанії із першої п’ятірки, звичайно, що їх дотримуються.

Якщо говорити про логістичні компанії, які сьогодні є як дистриб’ютори то є їх 5. Практично всі вони витримують ці ліцензійні умови, і скажемо так, відповідають міжнародним нормам і стандартам. Це стосується всього ланцюга, починаючи від отримання ліків від виробника закінчуючи поставкою у аптеку чи лікарняну установу”, — розповів він.

Експерт також додав, що законодавчо на цьому ринку все врегульовано.

“Я не бачу на сьогодні сенсу обговорювати якісь зміни до цього, просто цих ліцензійних умов інші гравці ринку теж повинні дотримуватися”, — наголосив В.Кондрук.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, від скасування 7% ПДВ на ліки у першу чергу виграє споживач.

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