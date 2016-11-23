Отечественный рынок фармацевтическо-логистических услуг пока не нуждается в дополнительном законодательном урегулировании - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На сегодня рынок фармацевтическо-логистических услуг в Украине достаточно четко регламентирован, в частности, имеющимися лицензионными требованиями. Главное, чтобы все игроки их придерживались. Об этом УНН сообщил эксперт, член Совета директоров союза украинских предпринимателей Валерий Кондрук.
"На сегодняшний день есть лицензионные условия, и те компании, которые работают - они должны придерживаться этих лицензионных условий. Другой вопрос все ли придерживаются этих лицензионных условий. Все компании из первой пятерки, конечно, что их придерживаются.
Если говорить о логистических компаниях, которые сегодня являются дистрибьюторами то есть их 5. Практически все они выдерживают эти лицензионные условия, и скажем так, соответствуют международным нормам и стандартам. Это касается всей цепи, начиная от получения лекарств от производителя заканчивая поставкой в аптеку или больничное учреждение ", - рассказал он.
Эксперт также добавил, что законодательно на этом рынке все урегулировано.
"Я не вижу сегодня смысла обсуждать какие-то изменения к этому, просто этих лицензионных условий другие игроки рынка тоже должны придерживаться", - подчеркнул В.Кондрук.
Напомним, как сообщал УНН, от отмены 7% НДС на лекарства в первую очередь выиграет потребитель .