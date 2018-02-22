Вітчизняний алковиробник випустив нову журавлинівку

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Компанія Eastern Beverage Trading презентувала нову лінійку полегшених спиртних настоянок. Серед новинок - "Журавлина" від торгової марки "Природна колекція". Про це УНН повідомили в компанії.

Настоянка "Журавлина" виготовляється на основі української ягоди і спирту класу "Люкс". Виробник обіцяє яскравий аромат напою і легкий присмак.

"Такий напій дійсно легко п'ється", - підкреслюють в EBT.

Нагадаємо, що в новій лінійці настоянок ТМ "Природна колекція" також представлені "Зубрівка" і дві настоянки "На березових бруньках": одна з них з перцем і медом.

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