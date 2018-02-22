Отечественный алкопроизводитель выпустил новую клюковку
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Компания Eastern Beverage Trading презентовала новую линейку облегченных спиртных настоек. Среди новинок — “Клюква” от торговой марки “Природная коллекция”. Об этом УНН сообщили в компании.
Настойка “Клюква” изготавляется на основе украинской ягоды и спирта класса “Люкс”. Производитель обещает яркий аромат напитка и легкий привкус.
“Такой напиток действительно легко пьется”, — подчеркивают в EBT.
Напомним, что в новой линейке настоек ТМ “Природная коллекция” также представлены “Зубровка” и две настойки “На березовых почках”: одна из них з перцем и медом.