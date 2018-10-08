Добавки з вітаміном D не зміцнюють кістки людини - дослідження

Довгий час приймати вітамін D радили для зниження ризику остеопорозу та гіпертонії. Проте автори дослідження стверджують, що, коли справа доходить до здоров'я кісток, користь вітаміну D "недостатньо обґрунтована".



"Наш метааналіз показує, що вітамін D не запобігає переломам, падінням або поліпшенню мінеральної щільності кісток, будь то висока чи низька доза", - зазначив ведучий автор дослідження, доцент Університету Окленда доктор Марк Дж. Болланд.



Висновки були зроблені на основі 81 випробування, в ході яких було залучено понад 53 000 людей, щоб з’ясувати, чи допомагає добавка з вітаміном D при переломах, падіннях або для покращення щільності кістної тканини. В дослідженні брали участь жінки старше 65 років.



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Дослідження свідчить, що немає причин приймати БАДи з вітаміном D для "збереження або покращення здоров'я кістково-м'язової системи".



Але дослідження також робить висновок, що добавка допомагає запобігти рідкісним захворюванням, таким як рахіт та остеомаляція у групах високого ризику, які можуть виникнути після тривалої нестачі сонячного світла.



Наразі з цієї теми ведеться дискусія, в якій зазначають, що дослідження не є остаточним.



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"У доповіді були включені всі доступні випробування вітаміну D, але в таких випробуваннях було занадто мало учасників, використовувались недостатні дози вітаміну D і була недостатня тривалість лікування", - сказав професор епідеміології та охорони здоров'я університету з Оксфорда доктор Роберт Кларк.



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