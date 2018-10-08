Учені виявили успадковану від неандертальців здатність у людей

Неандертальці таємниче зникли близько 40 тисяч років тому, але перед тим, як зникнути, вони взаємодіяли з іншим людським видом, який тільки почав своє поширення у світі. Внаслідок цих зв'язків багато європейців та азіатів сьогодні мають близько 2% неандертальської ДНК у своїх геномах.

Цікавий факт, що деякі фрагменти ДНК неандертальця можна знайти у сучасних людей частіше, ніж інші, змусив учених зацікавитися, чи їх поширення сталося випадково, чи ці гени надають певні функціональні переваги.

І от вчені зі Стенфордського університету знайшли переконливі докази останнього.

"Наше дослідження показує, що значна частина фрагментів ДНК неандертальця, що часто зустрічаються, була адаптованою" з певних причин, заявив еволюційний біолог зі Стенфордського університету Дмитро Петров.

"Неандертальські гени, ймовірно, дали нам певний захист від вірусів, з якими зіткнулися наші предки, коли покинули Африку", - зазначив він.

Нагадаємо, учені вияснили, що неандертальці займалися колекціонуванням.