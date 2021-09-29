Вітамін А випробують у лікуванні втрати нюху при COVID-19

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"Це новий проект, який вивчає, чи може вітамін А допомогти людям відновити нюх після вірусних інфекцій, включаючи COVID-19", - вказують британські дослідники.

Деталі

Учені кажуть, що попереднє дослідження, проведене в Німеччині, показало потенційну користь вітаміну А, і команда Університету Східної Англії вивчить, як це лікування працює, щоб "допомогти відновити тканини носа, пошкоджені вірусами".

Дослідники очікують, що набір на випробування розпочнеться в грудні 2021 року.

Лише деякі пацієнти-добровольці отримають лікування, але всіх попросять вдихнути сильні запахи, такі як тухлі яйця і троянди, розповідає деталі майбутнього дослідження BBC. А за допомогою сканування мозку перевірять, чи відновив вітамін пошкоджені нюхові шляхи або "нюхові нерви".

Доповнення

Втрата нюху - поширений симптом COVID-19, але навіть до нього багато вірусів викликали втрату нюху і спотворення сприйняття запаху, і, хоча у більшості людей нюх природним чином відновлюється протягом декількох тижнів, у багатьох залишаються постійні порушення нюху.

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