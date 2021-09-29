Витамин А испытают в лечении потери обоняния при COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Великобритании собираются провести испытание, помогают ли назальные капли с витамином А в лечении потери обоняния у некоторых людей, перенесших COVID-19. Об испытаниях объявил Университет Восточной Англии, пишет УНН.
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"Это новый проект, который изучает, может ли витамин А помочь людям восстановить обоняние после вирусных инфекций, включая COVID-19", - отмечают британские исследователи.
Детали
Ученые говорят, что предыдущее исследование, проведенное в Германии, показало потенциальную пользу витамина А, и команда Университета Восточной Англии изучит, как это лечение работает, чтобы "помочь восстановить ткани носа, поврежденные вирусами".
Исследователи ожидают, что набор на испытание начнется в декабре 2021 года.
Лишь некоторые пациенты-добровольцы получат лечение, но всех попросят вдохнуть сильные запахи, такие как тухлые яйца и розы, рассказывает детали будущего исследования BBC. А с помощью сканирования мозга проверят, восстановил ли витамин поврежденные обонятельные пути или "обонятельные нервы".
Дополнение
Потеря обоняния - распространенный симптом COVID-19, но даже до него много вирусов вызывали потерю обоняния и искажение восприятия запаха, и, хотя у большинства людей обоняние естественным образом восстанавливается в течение нескольких недель, у многих остаются постоянные нарушения обоняния.
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