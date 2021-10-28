Виступ Михайлюка допоміг “Торонто” завоювати другий виграш у сезоні НБА

Деталі

Михайлюк вийшов на майданчик на старті другої чверті і зумів реалізувати дальню спробу, а також перехопив м’яч на чужій половині та забив з-під кільця. В сумі за 11 хвилин Михайлюк набрав 7 очок (2/2 двоочкових, 1/2 триочкових), 1 підбирання, 2 перехоплення, а канадці святкували виграш 118:110.

Доповнення

В активі “Репторс” дві перемоги і три поразки. “Індіана” має лише один виграш в п’яти матчах.

Що передувало цьому

Вперше з часів Джордана: “Чикаго” здобуло чотири перемоги на старті НБА.