Выступление Михайлюка помогло "Торонто" завоевать второй выигрыш в сезоне НБА

Подробности

Михайлюк вышел на площадку на старте второй четверти и сумел реализовать дальнюю попытку, а также перехватил мяч на чужой половине и забил из-под кольца. В сумме за 11 минут Михайлюк набрал 7 очков (2/2 двухочковых, 1/2 трехочковых), 1 подбор, 2 перехвата, а канадцы праздновали выигрыш 118:110.

Дополнение

В активе “Репторс” две победы и три поражения. “Индиана” имеет только один выигрыш в пяти матчах.

Что предшествовало этому

Впервые со времен Джордана: Чикаго одержало четыре победы на старте НБА.