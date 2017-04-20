Виставку “замурованих вождів” відкрили на крейсері “Аврора”

“В музейному колі виставку охрестили “Виставкою замурованих вождів”. Дані бюсти були знайдені при ремонтних роботах одного зі сховищ спеціального фонду в приміщенні Біржі, звідки музей переїхав в 2012", - повідомили в Центральному військово-морському музеї.

Як пише видання, відвідувачі виставки на “Аврорі” зможуть побачити чотири з шести знайдених бюстів, а також картини в жанрі соціалістичного реалізму, що зберігались в сховищах більш, ніж півстоліття та агітаційний фосфор на флотські теми.

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