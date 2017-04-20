Виставку “замурованих вождів” відкрили на крейсері “Аврора”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Більше півстоліття тому співробітники Центрального військово-морського музею РФ врятували скульптурні портрети Йосипа Сталіна, Георгія Маленкова, Лазаря Кагановича та В'ячеслава Молотова від знищення. Тепер ці експонати представили на виставці "Вожді і флот" на крейсері "Аврора" в Санкт-Петербурзі, повідомляє УНН з посилання на ТАСС.
“В музейному колі виставку охрестили “Виставкою замурованих вождів”. Дані бюсти були знайдені при ремонтних роботах одного зі сховищ спеціального фонду в приміщенні Біржі, звідки музей переїхав в 2012", - повідомили в Центральному військово-морському музеї.
Як пише видання, відвідувачі виставки на “Аврорі” зможуть побачити чотири з шести знайдених бюстів, а також картини в жанрі соціалістичного реалізму, що зберігались в сховищах більш, ніж півстоліття та агітаційний фосфор на флотські теми.
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