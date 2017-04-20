Выставку "замурованных вождей" открыли на крейсере "Аврора"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Более полувека назад сотрудники Центрального военно-морского музея РФ спасли скульптурные портреты Иосифа Сталина, Георгия Маленкова, Лазаря Кагановича и Вячеслава Молотова от уничтожения. Теперь эти экспонаты представили на выставке "Вожди и флот" на крейсере "Аврора" в Санкт-Петербурге, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС .
"В музейном кругу выставку окрестили "Выставкой замурованных вождей". Данные бюсты были найдены при ремонтных работах одного из хранилищ специального фонда в помещении Биржи, откуда музей переехал в 2012", - сообщили в Центральном военно-морском музее.
Как пишет издание, посетители выставки на "Авроре" смогут увидеть четыре из шести найденных бюстов, а также картины в жанре социалистического реализма, которые хранились в хранилищах более полувека и агитационный фосфор на флотские темы.
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