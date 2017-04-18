Виставка зображень видатних українців відкрилася в аеропорту "Київ"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Міжнародному аеропорту “Київ” відкрилася виставка “Діячі України”. Про це йдеться в повідомленні на сторінці аеропорту у Facebook, передає УНН.
Зазначається, що арт-проект про відомих українців популяризує історію та культуру мовою сучасного графічного мистецтва.
“Новий погляд на видатних особистостей, відтворений у плакатах — це альтернатива шаблонним портретам зі шкільних підручників”, — йдеться в повідомленні.
Організатори виставки закликали відвідувачів робити селфі біля зображень видатних українців.
“Приїжджайте до столичного аеропорту випити чашку чаю з імбиром та корицею, подивитися на виставку "Діячі України" і продумати маршрут майбутньої подорожі... Чекаємо сотні фото та селфі біля зображень видатних українців від наших гостей та пасажирів! Нехай розлетяться по всьому світу!” — говориться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Києві відбулася міжнародна виставка електротранспорту.