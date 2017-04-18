Выставка изображений выдающихся украинцев открылась в аэропорту "Киев"

Отмечается, что арт-проект об известных украинцах популяризирует историю и культуру языком современного графического искусства.

“Новый взгляд на выдающихся личностей, выражающийся в плакатах — это альтернатива шаблонным портретам из школьных учебников”, — говорится в сообщении.

Организаторы выставки призвали посетителей делать селфи у изображений выдающихся украинцев.

“Приезжайте в столичный аэропорт выпить чашку чая с имбирем и корицей, посмотреть на выставку "Деятели Украины" и продумать маршрут будущего путешествия... Ждем сотни фото и селфи у изображений выдающихся украинцев от наших гостей и пассажиров! Пусть разлетятся по всему миру!” — сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, в Киеве состоялась международная выставка электротранспорта.