Выставка изображений выдающихся украинцев открылась в аэропорту "Киев"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Международном аэропорту “Киев” открылась выставка “Деятели Украины”. Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook, передает УНН.
Отмечается, что арт-проект об известных украинцах популяризирует историю и культуру языком современного графического искусства.
“Новый взгляд на выдающихся личностей, выражающийся в плакатах — это альтернатива шаблонным портретам из школьных учебников”, — говорится в сообщении.
Организаторы выставки призвали посетителей делать селфи у изображений выдающихся украинцев.
“Приезжайте в столичный аэропорт выпить чашку чая с имбирем и корицей, посмотреть на выставку "Деятели Украины" и продумать маршрут будущего путешествия... Ждем сотни фото и селфи у изображений выдающихся украинцев от наших гостей и пассажиров! Пусть разлетятся по всему миру!” — сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, в Киеве состоялась международная выставка электротранспорта.