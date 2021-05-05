Виспатись і погуляти на свіжому повітрі: Меркель розповіла про свої плани і мрії на пенсії

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"Робота зараз вимагає від мене багато чого під час пандемії, тому у мене немає часу подумати, що я робитиму після. А тоді (після виходу у відставку) я трохи висплюся, трохи погуляю на природі і подумаю, чим конкретно я хочу займатися. Я з нетерпінням чекаю цього, але поки я робитиму із задоволенням свою роботу", - сказала Меркель.

Деталі

Модератор заходу зауважив, що слова Меркель натякають на те, що вона не має наміру йти на пенсію. Канцлер прокоментувала цю репліку лаконічним зауваженням "Подивимося".

66-річна Меркель є канцлером з 2005 року. Її наступник буде призначений після парламентських виборів, намічених на вересень.

Додамо

12 квітня стало відомо, що Меркель відмовилася знову висувати свою кандидатуру на виборах канцлера, які повинні пройти 26 вересня.

При цьому Правління Християнсько-демократичного союзу (ХДС), членом якого вона є, більшістю голосів підтримало голову партії Арміна Лашета як кандидата в канцлери. Лашета підтримує не тільки ХДС, але і Християнсько-соціальний союз.