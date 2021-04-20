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Вибори у Німеччині: глава ХСС планує визнати рішення ХДС щодо висунення Лашета "наступником" Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер має намір визнати рішення правління Християнсько-демократичного союзу (ХДС) щодо висування Арміна Лашета в канцлери Німеччини на майбутніх виборах в Бундестаг. Про це повідомила у вівторок газета Bild з посиланням на джерела у баварській партії, пише УНН.

Деталі

Тим самим Лашет повинен остаточно стати єдиним кандидатом у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС. У ніч на вівторок федеральне правління ХДС в ході таємного голосування підтримали свого лідера: за нього проголосував 31 член, за кандидатуру Зедера висловилися дев’ять осіб, утрималися шестеро.

Голова земельної групи Християнсько-соціального союзу (ХСС) в Бундестазі Александер Добріндт на засіданні фракції ХДС/ХСС назвав однозначним рішення правління ХДС. У понеділок Зедер заявив, що залишає рішення визначати, хто очолить список на виборах в Бундестаг, за старшим партнером — християнськими демократами. “Ми як ХСС будемо поважати будь-яке рішення”, — сказав він в понеділок на прес-конференції.

У той же час, не виключено, що в разі обвалення рейтингу консерваторів або провалу на виборах в Бундестаг ХСС звинуватить в невдачах саме Лашета і партію-партнера. Зокрема, міністр фінансів Баварії Альберт Фюраккер у вівторок зазначив, що “відповідальність за відмову від пропозиції (Зедера очолити список на виборах) лежить на ХДС”.

Під час засідання правління християнських демократів, що пройшло в режимі онлайн, дискусії були вкрай жорстокими: результат здавався аж до оголошення результатів голосування невизначеним.

Раніше

Лідери “сестринських” партій раніше не змогли домовитися з питання, хто ж з них стане кандидатом. Переговори між ними завершилися в ніч на понеділок без конкретного результату. У підсумку в блоці виникла практично тупикова ситуація, коли ніхто не став відмовлятися від своїх амбіцій, а відносини між партіями-партнерами загострилися до межі.

Зедер оголосив про рішення балотуватися 11 квітня на фоні падіння рейтингу ХДС/ХСС і особисто Лашета. ХСС є особливою регіональною партією, яка входить в уряд ФРН і здійснює політичну діяльність лише в Баварії, ХДС — в інших 15 регіонах. Представник ХСС ніколи раніше не був канцлером ФРН. Зараз же рейтинг Зедера на порядок вище, ніж у Лашета.

Парламентські вибори відбудуться в ФРН 26 вересня. Партія, що перемогла, отримає право сформувати уряд більшості, а лідер її партійного списку при успішному формуванні кабінету міністрів очолить його.

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