Выборы в Германии: глава ХСС планирует признать решение ХДС по выдвижению Лашета "преемником" Меркель

Детали

Тем самым Лашет должен окончательно стать единым кандидатом в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС. В ночь на вторник федеральное правление ХДС в ходе тайного голосования поддержало своего лидера: за него проголосовал 31 член, за кандидатуру Зёдера высказались девять человек, воздержались шестеро.

Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт на заседании фракции ХДС/ХСС назвал однозначным решение правления ХДС. В понедельник Зёдер заявил, что оставляет решение определять, кто возглавит список на выборах в Бундестаг, за старшим партнером — христианскими демократами. “Мы как ХСС будем уважать любое решение”, — сказал он в понедельник на пресс-конференции.

В то же время, не исключено, что в случае обрушения рейтинга консерваторов или провала на выборах в Бундестаг ХСС обвинит в неудачах именно Лашета и партию-партнера. В частности, министр финансов Баварии Альберт Фюраккер во вторник отметил, что “ответственность за отказ от предложения (Зёдера возглавить список на выборах) лежит на ХДС”.

Во время заседания правления христианских демократов, прошедшего в режиме онлайн, дискуссии были крайне ожесточенными: исход казался вплоть до объявления результатов голосования неопределенным.

Ранее

Лидеры “сестринских” партий ранее не смогли договориться по вопросу, кто же из них станет кандидатом. Переговоры между ними завершились в ночь на понедельник без конкретного результата. В итоге в блоке возникла практически тупиковая ситуация, когда никто не стал отказываться от своих амбиций, а отношения между партиями-партнерами накалились до предела.

Зёдер объявил о решении баллотироваться 11 апреля на фоне падения рейтинга ХДС/ХСС и лично Лашета. ХСС является особой региональной партией, которая входит в правительство ФРГ и осуществляет политическую деятельность лишь в Баварии, ХДС — в остальных 15 регионах. Представитель ХСС никогда раньше не был канцлером ФРГ. Сейчас же рейтинг Зёдера на порядок выше, чем у Лашета.

Парламентские выборы состоятся в ФРГ 26 сентября. Победившая партия получит право сформировать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.