Выспаться и погулять на свежем воздухе: Меркель рассказала о своих планах и мечтах на пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что после ухода со своего поста она хорошо выспится, посвятит некоторое время прогулкам и только после этого определится с планами на будущее. Об этом Меркель сказала на мероприятии по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации, информирует УНН.
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"Работа сейчас требует от меня многое во время пандемии, поэтому у меня нет времени подумать, что я буду делать после. Потом (после выхода в отставку) я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого, но пока я буду делать с удовольствием свою работу", - сказала Меркель.
Детали
Модератор мероприятия заметил, что слова Меркель намекают на то, что она не намерена идти на пенсию. Канцлер прокомментировала эту реплику лаконичным замечанием "Посмотрим".
66-летняя Меркель является канцлером с 2005 года. Ее преемник будет назначен после парламентских выборов, намеченных на сентябрь.
Добавим
12 апреля стало известно, что Меркель отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах канцлера, которые должны пройти 26 сентября.
При этом Правление Христианско-демократического союза (ХДС), членом которого она является, большинством голосов поддержало главу партии Армина Лашета как кандидата в канцлеры. Лашета поддерживает не только ХДС, но и Христианско-социальный союз.