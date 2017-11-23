Високопосадовців, викритих на хабарі, взяли під варту на Кіровоградщині

Сьогодні у Ленінському районному суді за клопотанням слідчого обирався запобіжний захід для посадовців, викритих на отриманні неправомірної вигоди.

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Суд задовольнив клопотання слідчого, щодо обрання для обох фігурантів справи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас суд визначив їм розмір застави у сумі 128 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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Нагадаємо, правоохоронці викрили зазначених осіб було на одержанні неправомірної вигоди 21 листопада 2017 року. Кошти вони вимагали від підприємця за надання земельної ділянки на території міського сміттєзвалища для встановлення лінії по переробці та сортування сміття.