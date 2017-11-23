Чиновников, уличенных на взятке, взяли под стражу в Кировоградской области

Сегодня в Ленинском районном суде по ходатайству следователя избиралась мера пресечения для чиновников, уличенных в получении неправомерной выгоды.

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Суд удовлетворил ходатайство следователя, об избрании для обоих фигурантов дела меры пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с тем суд определил им размер залога в сумме 128 тыс. гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Напомним, правоохранители разоблачили указанных чиновников при получении неправомерной выгоды 21 ноября 2017 года. Средства они требовали от предпринимателя за предоставление земельного участка на территории городской свалки для установления линии по переработке и сортировке мусора.