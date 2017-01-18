Високий суд Лондона завтра продовжить розгляд справи щодо "боргу Януковича"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Високий суд Англії та Уельсу у четвер планує продовжити слухання у справі щодо "боргу Януковича" - 3 мілярдів доларів кредиту від Російської Федерації, які у грудні 2013 року отримав український уряд. Про це повідомляється на сайті суду, передає УНН.
Як зазначається, засідання 19 січня розпочнеться о 10:00 за місцевим часом і триватиме цілий день.
У лютому 2016 року компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC, яка є довірчим управителем кредитора, подала позов проти України до Високого суду Англії та Уельсу щодо боргу.
Згодом Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову The Law Debenture Trust Corporation PLC, що є довірчим управителем згідно із документом, який передбачав надання РФ Україні запозичень у розмірі 3 млрд дол. за домовленостями, досягнутими урядом екс-Президента Віктора Януковича у грудні 2013 року з РФ.
Повідомляється, що Москва має намір стягнути, крім номінальної вартості облігацій, невиплачені відсотки обсягом 75 мільйонів доларів, а також судові витрати.
Протягом 2016-го сторони стверджували про спроби досудового урегулювання, але жодного прогресу досягнуто не було.
Уряд України у 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів із погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.