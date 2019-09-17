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Вісьмома поєдинками стартуватиме груповий етап Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Черговий сезон Ліги чемпіонів УЄФА продовжиться стартовими матчами першого туру групового етапу змагань, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Італійська “Аталанта” півзахисника збірної України Руслана Маліновського гостюватиме у “Динамо” Загреба.

“Аталанта” — єдиний дебютант основної сітки в нинішньому сезоні. У минулому чемпіонаті Італії клуб зайняв третє місце, після чого головний тренер Джан-П’єро Гасперіні став почесним громадянином Бергамо. Маліновський на старті італійської Серії А вже провів два матчі за новий клуб.

“Ліверпуль” — “Наполі”. Зовсім недавно “Ліверпуль” переміг в Лізі чемпіонів-2018/19, але груповий етап складався для команди Юргена Клоппа непросто. Якби в заключному турі Аліссон не відбив удар форварда “Наполі” Аркадіуша Міліка в доданий час, “червоні” залишилися би без плей-офф, пропустивши вперед “Наполі”. Тепер неаполітанці можуть поквитатися з чемпіоном.

“Боруссія” Д і “Барселона”. Ці команди регулярно виступають в Лізі чемпіонів, але це буде їхня перша зустріч. Раніше суперники грали між собою тільки за Суперкубок УЄФА-1997, коли каталонці перемогли за сумою двох матчів 3:1. Ліонель Мессі і Луїс Суарес травмовані, і це може стати причиною важкого старту “блаугранос” в новому сезоні. Окрім того новачок клубу Антуан Грізманн має шанс заявити про себе в новому клубі після переходу з “Атлетіко” в “Барселону” у стартовому поєдинку групи F.

До вашої уваги розклад інших матчів:

“Аякс” — “Лілль”

“Інтер” — “Славія”

“Ліон” — “Зеніт”

“Бенфіка” — “РБ Лейпциг”

“Зальцбург” — “Генк”

“Челсі” — “Валенсія”.

Додамо, що матчі за участі “Інтера” та “Ліону” розпочнуться о 19:55, усі інші — в 22:00.

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