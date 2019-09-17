Вісьмома поєдинками стартуватиме груповий етап Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Черговий сезон Ліги чемпіонів УЄФА продовжиться стартовими матчами першого туру групового етапу змагань, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Італійська “Аталанта” півзахисника збірної України Руслана Маліновського гостюватиме у “Динамо” Загреба.
“Аталанта” — єдиний дебютант основної сітки в нинішньому сезоні. У минулому чемпіонаті Італії клуб зайняв третє місце, після чого головний тренер Джан-П’єро Гасперіні став почесним громадянином Бергамо. Маліновський на старті італійської Серії А вже провів два матчі за новий клуб.
“Ліверпуль” — “Наполі”. Зовсім недавно “Ліверпуль” переміг в Лізі чемпіонів-2018/19, але груповий етап складався для команди Юргена Клоппа непросто. Якби в заключному турі Аліссон не відбив удар форварда “Наполі” Аркадіуша Міліка в доданий час, “червоні” залишилися би без плей-офф, пропустивши вперед “Наполі”. Тепер неаполітанці можуть поквитатися з чемпіоном.
“Боруссія” Д і “Барселона”. Ці команди регулярно виступають в Лізі чемпіонів, але це буде їхня перша зустріч. Раніше суперники грали між собою тільки за Суперкубок УЄФА-1997, коли каталонці перемогли за сумою двох матчів 3:1. Ліонель Мессі і Луїс Суарес травмовані, і це може стати причиною важкого старту “блаугранос” в новому сезоні. Окрім того новачок клубу Антуан Грізманн має шанс заявити про себе в новому клубі після переходу з “Атлетіко” в “Барселону” у стартовому поєдинку групи F.
До вашої уваги розклад інших матчів:
“Аякс” — “Лілль”
“Інтер” — “Славія”
“Ліон” — “Зеніт”
“Бенфіка” — “РБ Лейпциг”
“Зальцбург” — “Генк”
“Челсі” — “Валенсія”.
Додамо, що матчі за участі “Інтера” та “Ліону” розпочнуться о 19:55, усі інші — в 22:00.