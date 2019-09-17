Групповой этап Лиги чемпионов стартует сегодня 8 поединками

Итальянский “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского гостить у “Динамо” Загреба.

“Аталанта” — единственный дебютант основной сетки в нынешнем сезоне. В прошлом чемпионате Италии клуб занял третье место, после чего главный тренер Джан-Пьеро Гасперини стал почетным гражданином Бергамо. Малиновский на старте итальянской Серии А уже провел два матча за новый клуб.

“Ливерпуль” — “Наполи”. Совсем недавно “Ливерпуль” победил в Лиге чемпионов-2018/19, но групповой этап складывался для команды Юргена Клоппа непросто. Если бы в заключительном туре Алиссон не отбил удар форварда “Наполи” Милик в добавленное время, “красные” остались бы без плей-офф, пропустив вперед “Наполи”. Теперь неаполитанцы могут поквитаться с чемпионом.

“Боруссия” Д и “Барселона”. Эти команды регулярно выступают в Лиге чемпионов, но это будет их первая встреча. Ранее соперники играли между собой только за Суперкубок УЕФА 1997, когда каталонцы победили по сумме двух матчей 3: 1. Лионель Месси и Луис Суарес травмированы, и это может стать причиной тяжелого старта “блаугранос” в новом сезоне. Кроме того новичок клуба Гризманн имеет шанс заявить о себе в новом клубе после перехода из “Атлетико” в “Барселону” в стартовом поединке группы F.

Вашему вниманию расписание других матчей:

“Аякс” — “Лилль”

“Интер” — “Славия”

“Лион” — “Зенит”

“Бенфика” — “РБ Лейпциг”

“Зальцбург” — “Генк”

“Челси” — “Валенсия”.

Добавим, что матчи с участием “Интера” и “Лион” начнутся в 19:55, остальные — в 22:00.