Групповой этап Лиги чемпионов стартует сегодня 8 поединками
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Очередной сезон Лиги чемпионов УЕФА продолжится стартовыми матчами первого тура группового этапа соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Итальянский “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского гостить у “Динамо” Загреба.
“Аталанта” — единственный дебютант основной сетки в нынешнем сезоне. В прошлом чемпионате Италии клуб занял третье место, после чего главный тренер Джан-Пьеро Гасперини стал почетным гражданином Бергамо. Малиновский на старте итальянской Серии А уже провел два матча за новый клуб.
“Ливерпуль” — “Наполи”. Совсем недавно “Ливерпуль” победил в Лиге чемпионов-2018/19, но групповой этап складывался для команды Юргена Клоппа непросто. Если бы в заключительном туре Алиссон не отбил удар форварда “Наполи” Милик в добавленное время, “красные” остались бы без плей-офф, пропустив вперед “Наполи”. Теперь неаполитанцы могут поквитаться с чемпионом.
“Боруссия” Д и “Барселона”. Эти команды регулярно выступают в Лиге чемпионов, но это будет их первая встреча. Ранее соперники играли между собой только за Суперкубок УЕФА 1997, когда каталонцы победили по сумме двух матчей 3: 1. Лионель Месси и Луис Суарес травмированы, и это может стать причиной тяжелого старта “блаугранос” в новом сезоне. Кроме того новичок клуба Гризманн имеет шанс заявить о себе в новом клубе после перехода из “Атлетико” в “Барселону” в стартовом поединке группы F.
Вашему вниманию расписание других матчей:
“Аякс” — “Лилль”
“Интер” — “Славия”
“Лион” — “Зенит”
“Бенфика” — “РБ Лейпциг”
“Зальцбург” — “Генк”
“Челси” — “Валенсия”.
Добавим, что матчи с участием “Интера” и “Лион” начнутся в 19:55, остальные — в 22:00.