Групповой этап Лиги чемпионов стартует сегодня 8 поединками

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 77120 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113604 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105377 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112126 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120518 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148735 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149004 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140511 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 188838 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116760 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Групповой этап Лиги чемпионов стартует сегодня 8 поединками

Групповой этап Лиги чемпионов стартует сегодня 8 поединками

Киев  •  УНН

 • 17011 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Очередной сезон Лиги чемпионов УЕФА продолжится стартовыми матчами первого тура группового этапа соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Итальянский “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского гостить у “Динамо” Загреба.

“Аталанта” — единственный дебютант основной сетки в нынешнем сезоне. В прошлом чемпионате Италии клуб занял третье место, после чего главный тренер Джан-Пьеро Гасперини стал почетным гражданином Бергамо. Малиновский на старте итальянской Серии А уже провел два матча за новый клуб.

“Ливерпуль” — “Наполи”. Совсем недавно “Ливерпуль” победил в Лиге чемпионов-2018/19, но групповой этап складывался для команды Юргена Клоппа непросто. Если бы в заключительном туре Алиссон не отбил удар форварда “Наполи” Милик в добавленное время, “красные” остались бы без плей-офф, пропустив вперед “Наполи”. Теперь неаполитанцы могут поквитаться с чемпионом.

“Боруссия” Д и “Барселона”. Эти команды регулярно выступают в Лиге чемпионов, но это будет их первая встреча. Ранее соперники играли между собой только за Суперкубок УЕФА 1997, когда каталонцы победили по сумме двух матчей 3: 1. Лионель Месси и Луис Суарес травмированы, и это может стать причиной тяжелого старта “блаугранос” в новом сезоне. Кроме того новичок клуба Гризманн имеет шанс заявить о себе в новом клубе после перехода из “Атлетико” в “Барселону” в стартовом поединке группы F.

Вашему вниманию расписание других матчей:

“Аякс” — “Лилль”

“Интер” — “Славия”

“Лион” — “Зенит”

“Бенфика” — “РБ Лейпциг”

“Зальцбург” — “Генк”

“Челси” — “Валенсия”.

Добавим, что матчи с участием “Интера” и “Лион” начнутся в 19:55, остальные — в 22:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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